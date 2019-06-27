السعودية تدين التفجيرين الإرهابيين في تونس

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين. مقتل رجل أمن وإصابة آخرين. وأكد المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الخميس) وقوف السعودية وتضامنها مع تونس في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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