إصابة شخصين جراء إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

أعلنت ​الشرطة الفرنسية​ إصابة شخصين في ​إطلاق نار​ خارج مسجد في مدينة بريست غربي ​فرنسا​، مشيرة إلى أن مطلق النار لايزال طليقًا. إلى أن مطلق النار لايزال طليقًا. ونقلت قناة (يورونيوز) الإخبارية اليوم (الخميس) عن المدعي في بريست جان فيليب ريكابي قوله "إن المسلح أطلق النار عندما غادر الناس المسجد في حي بونتانزين بالمدينة".

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