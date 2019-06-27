16 مليار دولار قيمة اتفاقيات لتزويد الجيش الروسى بأحدث المعدات والأسلحة

وقعت وزارة الدفاع الروسية اتفاقيات مع شركات صناعة الأسلحة الروسية بقيمة تجاوزت تريليون روبل (نحو 16 مليار دولار) لتزويد الجيش الروسي بأحدث المعدات والأسلحة العسكرية.
27 شركة ومجموعة تنشط في القطاع الصناعي العسكري، لافتة إلى أنه بموجب العقود المبرمة، ستتسلم القوات المسلحة الروسية أكثر من 800 قطعة سلاح جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح عالي الدقة.
وقالت وزارة الدفاع - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم - إنه تم توقيع 46 اتفاقية خلال منتدى (الجيش 2019) العسكري التقني الدولي مع
وأضافت أنه في إطار الاتفاقيات، سيتم
وأشار البيان إلى أنه سيتم تزويد وحدات الدفاع الجوي بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات (S-400)، وصواريخ (كروز) عالية الدقة لمنظومة (إسكندر)، وسيتم تزويد الجيش بقذائف هاون ومعدات اتصالات ، كما سيتم إجراء صيانة وتحديث لمجموعة من الدبابات والمركبات العسكرية.
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