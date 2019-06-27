الناتو: هناك فرصة فريدة لتحقيق السلام في أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم /الخميس/ إن هناك فرصة فريدة لتحقيق السلام في أفغانستان، مشددا على أن الحلف يدعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل القريب.
وأكد ستولتنبرج - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - التزام حلفاء الناتو وشركائه بتدريب وتمويل القوات
وأضاف أن دول الناتو أكدت تقديم الدعم المالي لقوات الأمن الأفغانية حتى عام 2024، مشيرا إلى أن قوات
وأعرب عن دعم دول الحلف - بالكامل - لجهود الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية من أجل السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد للتوصل إلى تسوية سياسية بالبلاد، مشددا على أهمية الحوار بين الأفغان والدور الرئيسي الذي تلعبه ألمانيا من أجل تسهيل هذا الأمر.
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