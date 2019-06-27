رئيس كوريا الجنوبية يشكر نظيره الصيني على دوره في نزع السلاح النووي والسلام

وجَّه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" الشكر إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على دوره البناء وإسهامه في تحقيق السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكرت الإذاعة الكورية الجنوبية (كي بي س)، اليوم، أن "مون" عبَّر عن تقديره عند بداية قمته الثنائية مع "شي" في مدينة أوساكا اليابانية، حيث سيشاركان في قمة مجموعة العشرين التي تقام غدًا الجمعة.



وقال "مون" إنه من المفيد أن يبدأ جدول أعماله بالاجتماع مع "شي" والاستماع إليه مباشرة حول زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف أنه يتطلع إلى إجراء مناقشات متعمقة بشأن تعزيز الصداقة بين البلدين، والسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة ككل.

كما قيَّم "مون" جهود متابعة الاتفاقات التي أبرمها مع "شي" خلال قمة سابقة في نوفمبر الماضي،

بما في ذلك المناقشات رفيعة المستوى التي شارك فيها رؤساء الوزراء والبرلمان من البلدين.



وعبَّر "مون" عن أمله في تعزيز التبادلات بين البلدين في المجالات الثقافية أيضًا، مشيرًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، بما في ذلك التجارة والاستثمار اللذان حققا رقمًا قياسيًّا في العام الماضي.

من جانبه، قال "شي" إن الصين وكوريا الجنوبية يمكنهما تحقيق الكثير من خلال التعاون، مضيفًا أن بكين ستواصل تطوير علاقاتها مع كوريا الجنوبية، وتسهم في الحفاظ على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.