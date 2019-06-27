مصر تدين التفجيرين الانتحاريين في تونس

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات، التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين.

وجدد بيان للخارجية المصرية تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

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وقدم بيان الخارجية خالص التعازي لذوي الضحية، وتمنيات مصر بسرعة الشفاء لمصابي الحادثين الغاشمين.