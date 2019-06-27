مجلس الأمن يعلّق سحب الجنود الأمميين من دارفور لأربعة أشهر

تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس بالإجماع، قراراً يمدد لأربعة أشهر مهمة جنود الأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني، معلقاً عملية انسحابهم التدريجية في انتظار تطور الوضع في الخرطوم.

وقال مساعد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان آلن، إنها "استراحة لأربعة اشهر" في عملية سحب القوة، فيما صرح السفير الألماني كريستوف هوسغن "لقد أوقفنا التشغيل الآلي".

واتسمت المفاوضات حول القرار الذي أعدته بريطانيا وألمانيا بالصعوبة، ففي حين دعا الأوروبيون والأفارقة في المجلس إلى تعليق الانسحاب، طالبت الصين وروسيا بمواصلته وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية.

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وقبل عام، وافق مجلس الأمن على انسحاب تدريجي من دارفور في غرب السودان، وخصوصاً أن مهمة القوة الأممية المشتركة مع الاتحاد الأفريقي والتي تضم حالياً 7800 جندي أممي، تنتهي نهاية 2020.

وينتشر عناصر الامم المتحدة في دارفور منذ 2007 وبلغ عديدهم الأقصى 16 ألفاً.