النهضة تخوض التفاف وانقلاب في تونس

شهدت تونس يوم دامي مع العمليات الإرهابية التي حملت رسائل سياسية في وقت حساس شهدت فيه تونس تدهور لصحة الرئيس وأنباء غامضة عن موته.

تبع ذلك نشاط إعلامي وسياسي من النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد للتأكيد بأن الرئيس لم يموت ولكنه موت سريري وهنا وجب التوضيح بأن الدستور التونسي في الفصل 84 يشير انه وفي حال الشغور الوقتي يتولي يوسف الشاهد حليف النهضة مهام الرئيس وفي حالة الوفاة يتولي رئيس البرلمان محمد الناصر يتولي فوراً مهام الرئيس يذكر ان الناصر هو صديق الرئيس الباجي، مع العلم بأن النهضة عطلت تشكيل محكمة دستورية وهي الجهة المخولة في البت في طبيعة الشغور ان كان مؤقت من غيرة وعليه تسعي النهضة والشاهد الي سيناريو الموت السريري المؤقت لتمهيد الطريق لتسلم الشاهد صلاحيات الرئيس وتمرير احكام زمامهم علي الحكم من خلال الانقلاب علي الدستور، منا استدعي رئيس البرلمان لاستدعاء رؤساء الكتل البرلمانية للتشاور.

يذكر ان الشارع التونسي مصاب بحالة هلع جراء العمليات الإرهابية مما دفع بعض المحللين التونسيين الي وصف ما يحدث بسيناريو انقلاب علي الحكم قدري أو بفعل فاعل.