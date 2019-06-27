كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق "الإنذار الأحمر" في فرنسا للتحذير من موجة حارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويشمل الإنذار أربعة أقاليم في جنوب فرنسا، بما في ذلك مدن مرسيليا، ونيم، ومونبلييه، وأفينيون.

ويعني الإنذار الأحمر، المستوى الأعلى بين ثلاثة مستويات للتحذير من ظواهر الطقس الخطيرة، أن الجميع في خطر، حتى هؤلاء الذين يتمتعون بصحة جيدة، وفقًا للخدمة الوطنية الفرنسية للطقس (الأرصاد).

وتمَّ إطلاق الإنذار البرتقالي (المستوى الثاني) في 76 من أصل 96 إقليمًا في البر الرئيسي في فرنسا وجزيرة كورسيكا، للتحذير من موجة حارة.