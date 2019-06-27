كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: سنتخذ إجراءات مناسبة لحماية الملاحة بمضيق هرمز والخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، أنَّ طهران عليها العودة للمفاوضات لبحث برنامجها النووي وبرامجها الصاروخية. مشيرًا إلى أنَّ واشنطن لا تسعى للحرب مع طهران، وتلتزم باتفاق الحد من انتشار السلاح النووي "حتى آخر لحظة"، لكنها لن تتهاون مع أي حوادث قد تقع في المستقبل. وفقًا لقناة الحرة.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة: "إننا مستعدون للدفاع عن حلفائنا بالمنطقة ونرفض تصرفات طهران وعملياتها الاستفزازية، بشأن التأثير على الملاحة في الخليج العربي".