بريطانيا تطالب إيران بالالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضرورة التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماي قولها لمرافقيها الصحفيين على متن الطائرة خلال توجهها لقمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في اليابان: "ما نريد أن نراه حاليًا بشأن إيران هو خفض التوترات التي رأيناها في المنطقة، وسنواصل العمل، وسأواصل الحديث مع زملائي قيادات فرنسا وألمانيا، بشأن أهمية عمل كل ما في وسعنا للحفاظ على الاتفاق النووي".

وقالت ماي: "كجزء من هذا، فإنه من المهم أن تلتزم إيران بتعهداتها وفقًا للاتفاق"، وأشارت إلى أن بريطانيا لا تزال تعتقد في أهمية الاتفاق وأهمية الحفاظ عليه".

كان دبلوماسيون قد أكدوا أن أحدث البيانات الصادرة عن المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة تفيد بأن كمية اليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران ما زالت أقل من الحد الأقصى المسموح لها بامتلاكه بموجب اتفاقها مع القوى الكبرى، لكنها بصدد الوصول إليه مطلع الأسبوع المقبل.

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وقال ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنها تحققت من أن إيران تملك 200 كيلوجرام تقريبًا من اليورانيوم المنخفض التخصيب، أي أقل من الحد الأقصى الذي يسمح به الاتفاق وهو 202.8 كيلوجرام.

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وقال دبلوماسيان منهم إن طهران تنتج اليورانيوم يوميًّا بمعدل كيلوجرام واحد تقريبًا، مشيرين إلى أنها لن تحقق ما أعلنته من أنها ستبلغ الحد الأقصى يوم الخميس، لكنها قد تتجاوز ذلك الحد بعد قليل من اجتماع ينعقد غدًا الجمعة في فيينا مع موقعين آخرين على الاتفاق بهدف إنقاذه.

ويهدف الاتفاق الموقع في عام 2015، الذي رفع العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، إلى تمديد الوقت الذي يمكن أن تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا قررت أن تفعل، إلى عام بدلًا من شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا.