كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يصد محاولات تقدم لـ"أنصار الله" بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجددت المواجهات، اليوم الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، التي تشهد هدنة أممية منذ 18 ديسمبر الماضي.

قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "مجاميع من الحوثيين نفذت محاولات تقدم من مناطق قريبة في مديرية الجراحي نحو مواقع العمالقة في مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأكد "التصدي بقوة وحزم لمحاولات الحوثيين التقدم بعد رصدها".

وذكر أن "الحوثيين شنوا قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون عيار 120 ملم ومدفعية عيار 82 ملم، وقذائف هاوزر وبي 10 وأخرى صاروخية على مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة في مديرية حيس".