كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية الفرنسي: دفعنا بتعزيزات أمنية من أجل القبض على مطلق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية الفرنسي،

كريستوف كاستانير، إنه تم دفع

تعزيزات أمنية من أجل القبض على مطلق النار الذي أصاب شخصين خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا.