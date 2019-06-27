وزراء الداخلية العرب يدينون الإرهاب في تونس

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا، اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة عدد من الأمنيين والمدنيين.

وعبرت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع تونس في مواجهة التطرف والإرهاب، مؤكدة ثقتها بأنهما "لن يزيدا الشعب التونسي إلا تضامنًا وتلاحمًا مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار في تونس".