رسميا.. الرجاء يضم لاعبا جديدا في “الميركاتو” مقابل 170 مليون

تعاقد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا مع اللاعب عمر العرجون، قادما من نادي اتحاد طنجة.
ووقع العرجون عقدا يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق الأخضر، ليعود بذلك إلى أحضان فريقه الأم، بعد أن خاض عدة تجارب مع أندية، نهضة بركان، ويوسفية برشيد، ثم اتحاد طنجة.
وفي الوقت الذي لم يحدد فيه النادي الأخضر، قيمة هذه الصفقة، أكد النادي الطنجي بأن العرجون انتقل للرجاء مقابل 170 مليون، بالإضافة إلى اللاعب محمد أمين سديل.
ويشغل اللاعب المذكور، مركز متوسط ميدان دفاعي، وبصم على أداء جيد رفقة اتحاد طنجة، علما أنه كان متبقي له موسم واحد على نهاية عقده مع فارس البوغاز.
وبذلك يكون فريق الرجاء، تعاقد منذ بدء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع أربعة لاعبين، وهم، محسن متولي، والمدافع المالي كوليبالي، ولاعب فيتا كلوب الكونغولي فابريس نغوما، ثم عمر العرجون.
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