حميد القصري: بداية الشاب خالد كانت من فن كناوة.. وهذه قصة صداقتنا المقربة – فيديو

كشف الفنان المغربي، حميد القصري علاقة النجم الجزائري العالمي الشاب خالد بموسقى كناوة، وقال إن بدايته الفنية كانت في هذا الصنف من الموسيقى.

وصرح القصري لـ”اليوم “24 أن الشاب خالد حكى له عن بداياته مع فن كناوة، وأنه كان يغني في الأعراس أغاني كناوية، إذ وجد أن بداياتهما متشابهتان.

وتحدث القصري عن مدرسة لتعليم فن كناوة، قال إن لديها فروع في مدن طنجة، والرباط، والدارالبيضاء، لتلقين الصغار أساسيات موسيقى كناوة.

ويشارك حميد القصري في سهرة، اليوم الخميس، في مهرجان موازين إيقاعات العالم، ويصعد إلى المنصة رفقته كضيف الفنان كريم زياد.