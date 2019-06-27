عاجل.. النيابة العامة تطالب بالإعدام والسجن المؤبد لمنفذي جريمة “شمهروش” -التفاصيل

طالبت النيابة العامة في ملف جريمة “شمهروش”، التي نفذت، في شهر دجنبر الماضي، ضواحي مدينة مراكش، وخلفت مقتل سائحتين أوربيتين، بإدانة جميع المتهمين بالملف بالتهم المنسوبة إليهم، مع إيقاع عقوبة الإعدام بالمنفذين الثلاثة والمؤبد لرابع، والسجن النافذ للبقية.

وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعاها بالجلسة السادسة في الملف بالإعدام للمتهمين، عبد الصمد الجود، ويونس أبازيد، ورشيد أفطيط. كما طابت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرابع عبد الرحمان الخيالي.

كما طالبت المحكمة بالسجن ثلاثين سنة في حق نور الدين بلعابد، وهشام زايد، وعبد السلام الإدريسي. و25 سنة سجنا نافذا لكل من خمايج حميد آيت أحمد، وبـ20 سنة لكل من رشيد الدريوش، البشير الدريزش، وعبد الغني الشعباتي، والعقيل الزغاري، رشيد الوالي، وكيفن زولير، وعبد العزيز فرياط، ومحمد شقور.

كما طالبت بـ15 سنة سجنا نافذا في حق أيوب الشلاوي، ومحمد بوصالح، وبـ10 سنوات لباقي المتهمين.

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واهتز المغرب، والعالم على وقع جريمة ذبح السائحتين بطريقة بشعة منتصف دجنبر الماضي، التي سرعان ما اتخذت طابعا إرهابيا، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم، البالغ عددهم 24 شخصا.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في تصريحات سابقة، إن الذئاب المنفردة التي قامت بجريمة ذبح سائحتين، كانوا يعتزمون تنفيذ مخطّط إرهابي في حق دورية للدرك الملكي.

وأوضح الخيام، أن الإرهابيون كانوا يحملون راية ما يسمى بـ “دولة الخلافة”، وقام عناصر الدرك الملكي بتوقيفهم في إطار مراقبة روتينية، واتفقوا فيما بينهم على أنه في حالة القيام بتفتيشهم واكتشافهم، سيعملون على تنفيذ جريمة إرهابية في حقهم.