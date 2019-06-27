“كان 2019”.. مدغشقر يحقق أول فوز في تاريخه ويقترب من الثمن

تمكن منتخب مدغشقر لكرة القدم، اليوم الخميس، من تحقيق فوز تاريخي على بوروندي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة رقم 2، لكأس أمم إفريقيا، مصر 2019.

وبعد أن انتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنتها أرضية ملعب الإسكندرية، بالتعادل السلبي، نحح اللاعب ماركو إلا ياماهاريتا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في حدود الدقيقة 76 من الفصل الثاني للمباراة، ليعلن بعدها الحكم تونسي هيثم قراط عن نهاية المواجهة، بفوز المنتخب الملغاشي.

وحقق مدغشقر أول فوز له في مشاركته الأولى بكأس أمم إفريقيا، وهو الفوز الذي قربه من التأهل لثمن النهائي، بعدما انفرد بالمركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط، متخلفا بنقطتين عن نيجيريا المتصدر، بينما يحتل غينيا المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل بوروندي سلم الترتيب برصيد خال من النقاط.