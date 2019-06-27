مُنع المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، من التدرب على أرضية ملعب السلام في القاهرة، التي ستحتضن مباراة “أسود الأطلس”، غدا الجمعة ضد كوت ديفوار، برسم ثاني جولات المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا، مصر 2019.
وكانت الكونفيدرالية الإفريقية للعبة “كاف”، أخبرت منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانب المغرب وكوت ديفوار، منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا، بعدم التدرب على ملعب السلام، كما تنص على ذلك القوانين، حتى لا تتأثر أرضيته.
وواصلت العناصر الوطنية تداريبها استعدادا لمباراة الغد، بإجراء آخر حصة تدريبية، اليوم بالكلية الحربية، في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المغربي.
ويبحث المنتخب الوطني عن الفوز ضد “الفيلة” من أجل ضمان تأهله للدور الثاني من الكأس القارية، المستمرة في الملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل يوم من المباراة.. المنتخب الوطني يُمنع مجددا من التدرب على ملعب “السلام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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