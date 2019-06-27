تقرير إسرائيل: أميركا تسعى لتشكيل تحالف عسكري بحري يضم إسرائيل ودول عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، إن الولايات المتحدة تعمل على تشيكل تحالف للدفاعات البحرية يضم كل من إسرائيل ودول عربية في منطقة الجليج، وذلك لمواجهة ما وصفه بـ"التهديد الإيراني"، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (كان). التفاصيل فور ورودها...

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