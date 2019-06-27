اللد: اعتقال 4 شبان بوقفة احتجاجية ضد أوامر الإخلاء والهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوّات الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم، الخميس، أربعة شبّان من اللّد هم: زكي أبو كشك، وفخر الدّين الشرايعة، ومحمد وصالح الفقير، بعد تنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم ضدّ قرار إخلاء وهدم منازل عائلة أبو كشك في المدينة.
وكانت السلطات الإسرائيلية وما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" قد أصدرت أوامر هدم وإخلاء فورية لمنازل تتبع لعائلة كشك في اللد، تقطنها 7 أسر ونحو 100 نفر غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما قدّمت محامية الدفاع عن منازل أبو كشك طلبًا لمحكمة الصلح في الرملة طالبت فيه بتأجيل تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء لغاية 3 أشهر إضافية بدءا من اليوم، وذلك في أعقاب طلب الشرطة تمديد أمر الإخلاء من 3.7.2019 لغاية 3.9.2019 بسبب عدم جاهزيتها لحماية تنفيذ الهدم.
فيما نظّم المتضامنون وقفة احتجاجية أخرى أمام مركز الشّرطة في اللّد تنديدًا بالاعتقالات وللمطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين.
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