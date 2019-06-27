التحالف يقر بقتل 1319 مدنيا بحربه ضد "داعش"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم، الخميس، بيانًا وضّح به أنه قتل عن "غير قصد" ما لا يقل عن 1319 مدنياً في معركته ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، في العراق وسورية منذ عام 2014، وفق لما نشرته وكال "فرانس برس".

وهذا الرقم أقل بكثير من حصيلة القتلى التي تتحدث عنها منظمات غير حكومية رصدت الصراع في البلدين.

وقال التحالف في بيان "قام التحالف بـ34514 غارة بين آب/أغسطس 2014 ونهاية أيار/مايو 2019".

وأضاف أنه خلال هذه الفترة "يُقدّر أن ما لا يقل عن 1319 مدنياً قُتلوا عن غير قصد جراء غارات التحالف".

وقال التحالف، الذي أكد مرارا على أنه يبذل قصارى جهده لتفادي مقتل المدنيين، إنه ما زال يقيّم 159 تقريراً إضافياً عن الضحايا المدنيين.

وتقدر المنظمة غير الحكومية، التي تراقب الخسائر المدنية من الغارات الجوية في جميع أنحاء العالم، "إيروارز"، أن أكثر من 8000 مدني قتلوا في غارات التحالف.

Advertisements

وفي تقرير صدر في أواخر نيسان/أبريل، وجدت منظمة العفو الدولية وإيروارز أن غارات التحالف الجوية والمدفعية قتلت أكثر من 1600 مدني في الهجوم الذي استمر أربعة أشهر لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة السورية.

استولى الجهاديون في تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا في عام 2014، وأعلنوا "الخلافة" في المناطق التي يسيطرون عليها. لكن العديد من الهجمات بدعم من التحالف حطمت "الخلافة" وأعلن التحالف القضاء عليها في 23 آذار/مارس من هذا العام.

واستمرت الكمائن والهجمات المحددة في كل من العراق وسوريا.

وقال البيان "سيواصل التحالف العمل مع القوات الشريكة لحرمان "داعش" من أي مساحة مادية ونفوذ في المنطقة بالإضافة إلى حرمانه من الموارد التي يحتاج إليها ليعود إلى الظهور مرة أخرى".

