شكرا لقرائتكم خبر عن دعم قطري لمنظمات ومؤسسات خيرية باليمن والان مع التفاصيل

دعمت دويلة قطر خلال الأعوام الماضية، جمعيات وهمية متطرفة باسم خيرية، ومارست من خلالها جرائم طالت الكثير من أبناء الشعب اليمني. من خلال هذا التبني للجمعيات الخيرة الممتدة على طول اليمن، أعطت قطر مشروعية لدعمها الإرهاب. واستفادت تلك الجمعيات من الدعم القطري لتمويل وتجنيد الشباب لمصلحة المجاميع المتطرفة. ووفق متابعين فإن قطر تبنت جمعيات الإصلاح التي ظاهرها إنساني حقوقي، وباطنها تمرير الدعم المالي المطلوب إلى التنظيمات المسلحة التي تتبنى الإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم قطري لمنظمات ومؤسسات خيرية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.