شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لقطر وتركيا بتمويل جمعيات تحتكرها قيادات اصلاحية والان مع التفاصيل
اتهم سكان محليون في عدد من المحافظات اليمنية قيادات في حزب الاصلاح باحتكار مساعدات تقدمها قطر وتركيا لجمعيات خاصة باسم اغاثة الشعب اليمني، فيما الهدف منها هو تمويل تلك القيادات لمصالحهم.
وقال سكان محليون في تصريحات خاصصة لـ "اليمن العربي" ان جمعيات في قطر وتركيا تابعة لقيادات تقيم في الدوحة واسطنبول وانقرة تتسلم مخصصات مالية كبيرة من الدوحة وأنقرة تحت مسميات انسانية وبحجة انها اغاثات للشعب اليمني المتضرر من الحرب.
وأوضحوا ان قطر وتركيا عمدتا على تكثيف الدعم لتلك القيادات عبر جمعيات مستغلة ظروف الحرب التي تمر بها اليمن والتي تستدعي الى تكثيف الدعم والمساعدات الانسانية للشعب اليمني المتضرر من الحرب وليس للقيادات المرفهة والاحزاب السياسية والاجندة الخارجة عن مصلحة الشعب اليمني.
وأكدوا ان قيادات في حزب الاصلاح تقيم في تركيا أصبحت تمتلك رؤوس اموال وتجارات بفضل الدعم القطري والتركي الذي يتم تقديمه تحت مسميات اغاثات ومساعدات للشعب اليمني فيما هو مخصص لتلك القيادات بهدف شراء ولاءات ومد نفوذ وتنفيذ اجندة تخدم قطر وتركيا.
وبحسب إفادة السكان المحليين في تصريحاتهم لـ "اليمن العربي" فإن الفتات الذي تمنحه القيادات المغتربة لقيادات الحزب في الداخل والذي يأتي تحت مسمى مساعدات انسانية للشعب اليمني، تتم شخصنته من قبل وكلائها في الداخل ويستحوذون على النصيب الأكبر وما بقي من فتات الفتات يقومون بتوزيعه على بعض اتباعهم وخصوصاً المقربين منهم.
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