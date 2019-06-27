شكرا لقرائتكم خبر عن معين يتصل بالبحسني للأطمئنان على صحته ومناقشة بعض القضايا الهامة والان مع التفاصيل

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين سعيد عبدالملك مساء أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اطمئن خلاله على صحته عقب إجرائه لعملية تكللت بالنجاح.

كما جرى خلال المكالمة الهاتفية مناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين بالمحافظة خصوصا في ملف الخدمات، الذي سيكون محورا للقاء الذي جرى اليوم الخميس مع وفد من المسؤولين بالمحافظة.

وأكد دولة رئيس الوزراء أثناء اتصاله بمحافظ حضرموت زيارته للمحافظة عند عودته من رحلته العلاجية، لافتتاح مطار الريان الدولي وللاطلاع عن كثب على أوضاع المحافظة.