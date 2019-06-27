أهالي سقطرى ينتفضون ضد مخططات إخوان اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتشد الآلاف من سكان جزيرة سقطرى اليمنية، الخميس، في مظاهرة حاشدة للتنديد بالمخططات التي يسعى إليها حزب الإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في اليمن.



وقالت مصادر يمنية إن مظاهرة حاشدة انطلقت في شوارع مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، وهي الثانية خلال 10 أيام ضد المخططات الإخوانية الإرهابية.

وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن الرفض القاطع لمخططات حزب الإصلاح الإخواني، الهادفة للسيطرة على الجزيرة المسالمة وجرها لمربع العنف.

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وشدد المتظاهرون على أن التصعيد السلمي لن يتوقف، حتى يتم وضع حد لتصرفات سلطة حزب الإخوان في الجزيرة وقواه المتنفذة.



وطالب المتظاهرون برحيل المحافظ الإخواني رمزي محروس، الذي يسعى إلى تنفيذ المخططات الإخوانية بالجزيرة.





والأسبوع الماضي حاولت قوات موالية لحزب الإصلاح الاعتداء على قوات الحزام الأمني بالجزيرة وتفجير العنف تنفيذا لمخططات إخوانية.