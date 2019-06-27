محمد بن زايد ورئيس جزر القمر يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، اتصالاً هاتفياً من عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عثمان غزالي، خلال الاتصال، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجزر القمر المتحدة، وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما للارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.

وتطرقا الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.