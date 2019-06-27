رئيس بلدية إسطنبول لأنصاره: لقنتم أعداء الديمقراطية الدرس اللازم

أكد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المنتخب، أن أبناء المدينة لقبوا أعداء الديمقراطية الدرس اللازم، في إشارة منه إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها إمام أوغلو، الخميس، أمام حشد من أنصاره في ساحة (سراتش خانه) القريبة من مقر البلدية بحي الفاتح، عقب تسلمه مهام عمله رسميا من سلفه رئيس بلدية إسطنبول بالوكالة علي يرلي قايا.

وتعهد ببذل قصارى جهده لخدمة سكان المدينة، بعد أن اختاروه رئيسا للبلدية في جولة الإعادة التي جرت، الأحد الماضي، وتفوق فيها على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.





وقبل تسلم مهامه منصبه كان إمام أوغلو تسلم وثيقة تنصيبه رسميا رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى من اللجنة الانتخابية بالمدينة، وسط حشود كبيرة من المؤيدين له، وقياديين بحزبي الشعب الجمهوري والخير.

وشدد رئيس بلدية إسطنبول، في كلمته، على أنه سيترجم شعاره "كل شيء سيصير جميلًا"، الذي دأب على ترديده خلال حملته الانتخابية استعدادا لجولة الإعادة، ويجعله شيئا ملموسا على أرض الواقع.





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كما جدد تأكيده على عزمه خدمة جميع سكان الولاية، دون تفرقة بينهم، ودون النظر إلى هوياتهم وأعراقهم وأيديولوجياتهم أو حتى أحزابهم، مضيفا "سأخدم الجميع من لم ينتخبني قبل الذي انتخبني".

إمام أوغلو تطرق في كلمته كذلك إلى محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم الانقلاب على الإرادة الوطنية في إسطنبول، في إشارة إلى ما قام به من مراوغات الحزب الحاكم بعد خسارته في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس/آذار الماضي، لإعادة الانتخابات ثانية بالمدينة، وهو ما حدث الأحد الماضي.

وتابع "لقد حاولت حفنة من البشر وضع ديمقراطيتنا في مأزق، لكن الأمة لقنتهم الدرس اللازم، فلتحيا الجمهورية ولتحيا الديمقراطية، فلا أحد يمكنه الوقوف بوجه الشعب".





واستطرد "لكن هذه الحفنة في حكم العدم بالنسبة لنا، ومن الآن فصاعدا نحن جميعا متساوون أغنياء وفقراء، سنعمل معا كتفا بكتف من أجل أن نجعل إسطنبول أفضل مدينة بالعالم".

وأضاف مخاطبا أنصاره ومؤيديه "أحبكم جميعا، فاليوم يوم عيد لإسطنبول، أتمنى أن يكون فاتحة خير عليكم جميعا، فلقد أبليتم بلاء حسنا، وكنتم على قد المسؤولية، ودافعتم عن ثوابتكم الديمقراطية".

ووفق النتائج، فاز إمام أوغلو بالانتخابات بعد حصوله على 54.22% من أصوات الناخبين، مقابل 44.99% حصل عليها يلدريم رئيس الوزراء الأسبق.

وكان إمام أوغلو فاز برئاسة البلدية ذاتها في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية التركية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي، قبل قيام اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الاقتراع على منصب رئيس البلدية الكبرى لمدينة إسطنبول، وإعادتها يوم الأحد.