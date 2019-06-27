الإمارات والكاميرون تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية الإماراتي مع أدوم غارغوم الوزير المكلف بشؤون التعاون مع العالم الإسلامي بوزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية سبل تعزيز التعاون بين البلدين. الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون بإعادة انتخابه وخلال زيارة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية الإماراتي للعاصمة الكاميرونية ياوندي، التقى أدوم غارغوم، وجرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. وعقد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية الإماراتي، والوفد المرافق ورشة عمل موسعة مع الجانب الكاميروني جرى خلالها التباحث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. Advertisements

وترأس الجانب الكاميروني في الورشة لورينت تشانديو الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة. حضر اللقاء وورشة العمل سعادة فهد عبيد محمد التفاق سفير الإمارات لدى نيجيريا، والسفير غير المقيم لدى الكاميرون.

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