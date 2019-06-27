الان تتابع إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بغرب فرنسا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:
قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا، في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد، اليوم الخميس.
وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن.
وأضاف ريكاب لوكالة”رويترز” أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.
وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بغرب فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.