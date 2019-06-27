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إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بغرب فرنسا

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بغرب فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا، في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد، اليوم الخميس.

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وقال جان فيليب ريكاب رئيس الادعاء في بريست إن المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن.

وأضاف ريكاب لوكالة”رويترز” أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص له دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى.

وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.

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