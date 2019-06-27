الان تتابع السودان: قوى الحرية والتغيير تدرس اقتراحات من الوساطة الأفريقية المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365: أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم، أنها تدرس مسودة اقتراح مقدمة من الوساطة الإفريقية المشتركة بشأن الاتفاق مع المجلس العسكري.

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