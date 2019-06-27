الان تتابع الشرطة المغربية تلقي القبض على عدد من المشتبه بهم بالتخطيط لعمليات إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرباط - الخليج 365: ألقت الشرطة المغربية، اليوم، القبض على عدد من المشتبه بهم، بتهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف مواقع في المملكة. وأفادت الشرطة المغربية أنها أحالت المشتبه بهم إلى جهات التحقيق المختصة.

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