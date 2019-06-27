شكرا لقرائتكم خبر عن هوك: العقوبات الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بإيران بريان هوك، اليوم (الخميس)، إن سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على النظام الإيراني تؤتي ثمارها، وحذر من أن العقوبات الأمريكية لا تمنح إيران الحق في مخالفة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقال هوك قبل اجتماع مع دبلوماسيين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في باريس: «نحن ملتزمون بتلك السياسة التي تضع أقصى ضغوط اقتصادية لأنها ناجحة، إنها تحرم النظام من مستويات عائدات تاريخية».