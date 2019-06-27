ميركل تصاب بنوبة ارتعاش جديدة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين) أصيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنوبة ارتعاش لاإرادي جديدة، اليوم (الخميس)، بعد أسبوع من إصابتها بنوبة مماثلة أثارت التساؤلات حول حالتها الصحية.

أصيبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنوبة ارتعاش لاإرادي جديدة، اليوم (الخميس)، بعد أسبوع من إصابتها بنوبة مماثلة أثارت التساؤلات حول حالتها الصحية.

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