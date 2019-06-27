قمر صناعي إماراتي لأغراض عسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعتزم الإمارات إطلاق قمر صناعي الشهر المقبل «يخدم القوات المسلحة في توفير صور وخرائط عالية الدقة تساعدها في تحقيق مهامها بكفاءة واحترافية».
وينطلق القمر الجديد الذي يحمل اسم «عين الصقر»، إلى مداره السبت السادس من يوليو المقبل، من المحطة الفرنسية «غيانا» الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات أمس «إنه بإطلاق عين الصقر، سيصبح القمر الصناعي الرابع لأغراض الرصد الذي تمتلكه الإمارات، ليرتفع عدد الأقمار الصناعية للدولة إلى 10 أقمار، ومن المتوقع أن تبلغ 12 في 2020».
ويتميز «عين الصقر» بأنه مزود بنظام تصوير عالي الوضوح والدقة وبمجرد دخول مداره المنخفض حول الأرض يبدأ عملية التقاط صور فضائية وإرسالها.
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