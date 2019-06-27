الميليشيات الإرهابية تعود لضرب المساجد والمستشفيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة عدن، الحديدة

عادت الميليشيات الحوثية الإرهابية لضرب المساجد والمستشفيات في اليمن، في إشارة إلى حالة الجنون التي أصابتها عقب الضربات المتتالية لقواعدها ومعداتها من قبل قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقتل شخص وأصيب أربعة آخرون في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي على مسجد «الهدى» في «حي المنظر» المكتظ بالسكان جنوب مدينة الحديدة، ضمن سلسلة خروقات الميليشيات لقرار وقف إطلاق النار. وأكد مصدر ميداني أن الانقلابيين صعدوا عمليات قصفهم لتستهدف مستشفى الـ22 من مايو، وسط شارع «الخمسين» داخل مدينة الحديدة، مما أدى إلى نشوب حريق هائل التهم محتويات الطابقين الثاني والثالث.

إلى ذلك وصفت الحكومة اليمنية فتوى ميليشيات الحوثي الإرهابية على لسان ما يسمى مفتي الديار الحوثية شمس الدين شرف الدين، بأنها «بمثابة إهدار لدماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات وجمع معلومات لصالح أجهزة مخابرات».

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وقال وزير الإعلام معمر الإرياني «إن هذا التحريض من مفتي الميليشيات وقبله الناطق باسمها وكيل الاتهامات الخطيرة يجعل نشاط المنظمات والعاملين فيها بمناطق سيطرة الميليشيات محفوفا بالمخاطر ويجعلهم عرضة للابتزاز، ويحول بينهم وبين أداء مهامهم في تقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية لمن يستحقها».

وأظهر مقطع فيديو مفتي الحوثيين وهو يهاجم بشدة برنامج الغذاء العالمي على خلفية أزمة سرقة الطعام من أفواه الجياع، بين جماعته والبرنامج، وشنت قيادات الحوثي الإرهابية حملة إعلامية كبيرة ضد البرنامج الأممي الذي أكد أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، مما دفع البرنامج إلى طرح تقديم الطعام عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين، وفق برنامج البصمة الالكترونية للأشخاص بيد أن قادة الميليشيات الحوثية رفضوا هذا المقترح رفضا نهائيا.

وأعلن البرنامج الأسبوع الماضي تعليقا جزئيا لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي مما سيؤثر على حوالي 850 ألف شخص.

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