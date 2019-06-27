رحلة ترفيهية تخفف الصدمات النفسية لأطفال الحرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين المعاد تأهيلهم إلى حديقة مأرب العامة. وشارك 26 طفلا مجندا ومتأثرا في الرحلة التي تضمنت ألعابا وأنشطة ترفيهية في أقسام الحديقة المختلفة، إضافة إلى تنظيم مسابقات ثقافية ورياضية بهدف تخليص الأطفال من الآثار والصدمات النفسية التي تعرضوا لها بسبب القتال. وينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، وهي المرحلة التي استهدف فيها المركز إعادة تأهيل 80 طفلا ضمن خطته التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.



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