ماي: على إيران الالتزام بتعهداتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ضرورة أن تلتزم إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عنها القول أمس للصحفيين الذين رافقوها على متن الطائرة خلال توجهها لقمة مجموعة العشرين التي ستعقد في اليابان «ما نريد أن نراه بشأن إيران في الوقت الحالي هو خفض التوترات التي رأيناها في المنطقة، وسنواصل العمل وسأواصل الحديث مع زملائي، فرنسا وألمانيا، بشأن أهمية عمل كل ما في وسعنا للحفاظ على الاتفاق النووي».
وقالت «كجزء من هذا، فإنه من المهم أن تلتزم إيران بتعهداتها وفقا للاتفاق».
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