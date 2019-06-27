9 قتلى ومصابين في تفجيرين بالعاصمة التونسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي عنصر أمني تونسي حتفه وأصيب ما لا يقل عن 8 آخرين جراء تفجيرين وقعا أمس بالعاصمة التونسية، استهدف أحدهما أحد الشوارع الرئيسية، بينما استهدف الآخر مقرا أمنيا.

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وسمع دوي الانفجار الأول بمنطقة باب البحر المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، بالقرب من السفارة الفرنسية ووزارة الداخلية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار وطوقته وحدات من الشرطة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة، ما أسفر عن إصابة عوني أمن و3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، وتوفي عنصر أمني لاحقا بالمستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد التفجير الأول بدقائق وقع تفجير آخر جراء إقدام شخص على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في المدخل الجنوبي للعاصمة، ووفقا للداخلية التونسية فقد أسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من أعوان الأمن بجروح متفاوتة، وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن ضابطا رفيع المستوى من بين جرحى هذا التفجير.