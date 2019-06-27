إطلاق نار على مسجد وإصابة شخص بفرنسا.. والمسلح لا يزال طليقا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد اليوم الخميس، وأن المسلح لا يزال طليقا.
وتعليقا على الحادثة، غرد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا: "يتم تعبئة قواتنا للقبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أصابت شخصين أمام مسجد بريست".
وأضاف: "طلبت من مدراء الشرطة في كل مقاطعات فرنسا تعزيز أمن أماكن العبادة في كل أنحاء البلاد".
وتقع مدينة بريست الفرنسية أقصى غرب البلاد، وتطل سواحلها على المحيط الأطلنطي، وتبعد قرابة 600 كيلومترا عن العاصمة باريس.
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