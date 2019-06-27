هذه الفئة لا تسري عليها إجازة ثورة 30 يونيو

اليوم الجديد
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.
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