رئيس بلدية اسطنبول تسلم مهامه رسمياً

تسلم رئيس بلدية ​إسطنبول​ أكرم إمام أوغلو مهامه رسميا بحضور عدد كبير من مناصريه. وكانت لجنة ​الانتخابات​ التركية قد أعلنت في وقت سابق فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.

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