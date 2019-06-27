خارجية السعودية دانت التفجيرين بتونس: نقف معها بمواجهة والإرهاب والتطرف

أعرب مصدر مسؤول في ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن "إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرين ​الإرهاب​يين اللذين وقعا في مدينة تونس، وأدّيا إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين".

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا "الشفاء العاجل لجميع المصابين"، ومؤكّدًا "وقوف السعودية وتضامنها مع تونس الشقيقة في مواجهة ​العنف​ والإرهاب والتطرف".