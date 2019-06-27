أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في تصريح إلى "وكالة الأنباء السعودية- واس"، عن "إدانة السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وأدّيا إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخرين".
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحية، متمنيًا "الشفاء العاجل لجميع المصابين"، ومؤكّدًا "وقوف السعودية وتضامنها مع تونس الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية السعودية دانت التفجيرين بتونس: نقف معها بمواجهة والإرهاب والتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.