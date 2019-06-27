رئيس كوريا الجنوبية وولي عهد السعودية دانا بشدة الإرهاب واتفاقا على توسيع التعاون

أعلنت ​السعودية​ و​كوريا الجنوبية​، في بيان مشترك بمناسبة الزيارة الرسمية الّتي قام بها ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ إلى كوريا، "الاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين السعودية وكوريا الجنوبية في جميع جوانب العلاقات الثنائية".

ولفت البيان المشترك إلى أنّ "الرئيس الكوري ​مون جاي إن​ وبن سلمان يعربان عن رضاهما حول توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الرعاية الصحيّة والخدمات الطبيّة وتقنيات التواصل والمعلومات والثقافة والتعليم بما يتوافق مع رؤية 2030".

وأوضح أنّ "الرئيس الكوري أكّد دعم الحكومة الكورية لرؤية 2030 السعودية، واتفق الجانبان على وجود اهتمام مشترك بينهما، ألا وهو تعزيز شراكات رؤية 2030 عن طريق لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030"، مبيّنًا أنّ "الجانبين اتّفقا على تنويع وتوسيع التعاون الثنائي في مجال الصناعات الجديدة الّتي تلبّي احتياجات حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وعلى وجه الخصوص، اتّفق الجانبان أنّ الدولتين ستبذلان جهودًا مشتركة لخلق فرص وظيفيّة للشباب في الدولتين، في مقدّمتها مجالات الصناعة الحديثة المستقبليّة".

وذكر أنّ "السعودية أكّدت باعتبارها أكبر مصدر موثوق في العالم للنفط، التزامها بالسعي لاستمرار تدفّق إمدادات ​النفط​ السعودي للأسواق العالمية، وتلبية احتياجات كوريا المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص"، مشيرًا إلى أنّ "ولي العهد والرئيس الكوري ناقشا جهود ​المجتمع الدولي​ لمكافحة التطرف و​الإرهاب​، واتّفقا على أنّ الإرهاب قضية عالمية لا ترتبط بجنسيّة أو دولة أو دين معيّن، كما دان الجانبان بشدّة الإرهاب بأشكاله كافّة".