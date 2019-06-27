لفت وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى أن "مواقف بلده بشأن إيران قريبة من المواقف الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "طهران تشكل التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة".
وشدد آل خليفة، في حديث تلفزيوني، على أن "إسرائيل تشكل جزءًا من تراث هذه المنطقة تاريخيًا"، مضيفًا أن "للشعب اليهودي مكانًا بيننا".
وأشار إلى أن "هذه أول مقابلة لي مع وسيلة إعلام إسرائيلية، وآمل أن أتمكن من إيصال الرسالة"، موضحًا "انني أريد أن أقول للإسرائيليين: يجب أن نتحاور".
وعند سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر المنامة، رأى الوزير أنه "من الخطأ دائمًا تفويت فرصة لصنع السلام".
يذكر أن تصريحات آل خليفة جاءت على هامش "مؤتمر البحرين" الذي بحث الجانب الاقتصادي من "خطة السلام الأميركية"، التي تقول الولايات المتحدة إنها تهدف لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين تعارضها السلطة الفلسطينية وترى أنها تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية البحرين: قريبون من موقف تل أبيب تجاه إيران وإسرائيل جزء من تراث المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.