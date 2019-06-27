خارجية البحرين: قريبون من موقف تل أبيب تجاه إيران وإسرائيل جزء من تراث المنطقة

لفت وزير ​خارجية البحرين​ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى أن "مواقف بلده بشأن ​إيران​ قريبة من المواقف ال​إسرائيل​ية"، مؤكدًا أن "​طهران​ تشكل التهديد الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة".

وشدد آل خليفة، في حديث تلفزيوني، على أن "إسرائيل تشكل جزءًا من تراث هذه المنطقة تاريخيًا"، مضيفًا أن "للشعب اليهودي مكانًا بيننا".

وأشار إلى أن "هذه أول مقابلة لي مع وسيلة إعلام إسرائيلية، وآمل أن أتمكن من إيصال الرسالة"، موضحًا "انني أريد أن أقول للإسرائيليين: يجب أن نتحاور".

وعند سؤاله حول عدم مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر ​المنامة​، رأى الوزير أنه "من الخطأ دائمًا تفويت فرصة لصنع السلام".

يذكر أن تصريحات آل خليفة جاءت على هامش "​مؤتمر البحرين​" الذي بحث الجانب الاقتصادي من "خطة السلام الأميركية"، التي تقول ​الولايات المتحدة​ إنها تهدف لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في حين تعارضها ​السلطة الفلسطينية​ وترى أنها تمهيد لتصفية ​القضية الفلسطينية​.