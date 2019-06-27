التحالف الدولي أعلن أنه قتل عن غير قصد 1319 مدنيا بالحرب ضد داعش منذ 2014

أعلن ​التحالف الدولي​ الّذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​، "أنّه قام بـ34514 غارة بين آب 2014 ونهاية أيار 2019"، في إطار معركته ضدّ تنظيم "داعش" في ​العراق​ و​سوريا​ منذ عام 2014.

وأوضح في بيان، أنّ "خلال هذه الفترة، يُقدّر أنّ ما لا يقلّ عن 1319 مدنيًّا قُتلوا عن غير قصد جرّاء غارات التحالف"، مبيّنًا "أنّه ما زال يقيّم 159 تقريرًا إضافيًّا عن الضحايا المدنيّين".

وتُقدرّ "إيروارز"، وهي منظمة غير حكومية تراقب الخسائر المدنية من الغارات الجوية في جميع أنحاء العالم، أن أكثر من 8000 مدني قتلوا في غارات التحالف.

وفي تقرير صدر في أواخر نيسان الماضي، وجدت "​منظمة العفو الدولية​" و"ايروارز" أنّ "غارات التحالف الجوية والمدفعية قتلت أكثر من 1600 مدني في الهجوم الّذي استمرّ أربعة أشهر لطرد "داعش" من ​مدينة الرقة​ السورية".