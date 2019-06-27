احتراق مخيم للنازحين الإيزيديين في إقليم كردستان العراق

كشفت مصادر لوكالة "​سبوتنيك​" أن "حريقًا ألتهم مخيم شاريا الخاص ب​النازحين​ الإيزيديين في محافظة دهوك ب​إقليم كردستان​ ​العراق​"، موضحة أنه "أسفر عن احتراق 15 خيمة، بما فيها من مواد منزلية وغذائية وسيارتين تعود للنازحين".

ورجّحت المصادر أن "يعود اندلاع الحريق الى تماس كهربائي داخل إحدى الخيم"، منوهة بأن "الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية".

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن "سلسلة حرائق نشبت، مساء أمس الأربعاء، في الحقول الزراعية في الجهة الشمالية الشرقية من قضاء ​سنجار​ غربي مركز ​نينوى​ شمالي البلاد. والتهمت النيران، مساحات واسعة من الحقول الزراعية لمحصولي ​القمح​ والشعير، في مناطق تابعة لقضاء سنجار، غربي ​الموصل​، مركز نينوى، والتي أسفرت أيضا عن إحراق مقابر جماعية تضم ضحايا إيزيديين قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي عند تنفيذه الإبادة بحق المكون عام 2014.

ولفت مصدر أخر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن ​المزارعين​ تمكنوا في الأيام القليلة الماضية من حصاد أكبر كميات من القمح والشعير من هذه الحقول التي طالتها ​الحرائق​ منذ يوم أمس وحتى الآن.