الداخلية الفرنسية: دفعنا بتعزيزات أمنية للقبض على مطلق النار في بريست

أكّد وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ "أننا دفعنا بتعزيزات أمنية من أجل القبض على مطلق النار الذي أصاب شخصين خارج مسجد في مدينة بريست غربي ​فرنسا​".

وكانت الشرطة الفرنسية قد أفادت بـ"إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا"، مشيرة إلى أن "مطلق النار لا يزال طليقًا".

ولفتت الشرطة إلى أن "لا دليل على أن إطلاق النار كان يستهدف مسجد بريست".