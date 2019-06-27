شرطة فرنسا: إصابة شخصين بإطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد

أفادت ​الشرطة الفرنسية​ بـ"إصابة شخصين في ​إطلاق نار​ خارج مسجد في مدينة بريست غربي ​فرنسا​"، مشيرة إلى أن "مطلق النار لا يزال طليقًا".

ولفتت الشرطة إلى أن "لا دليل على أن إطلاق النار كان يستهدف مسجد بريست".