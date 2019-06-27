شرطة فرنسا: إصابة شخصين بإطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد

أفادت الشرطة الفرنسية بـ"إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي فرنسا"، مشيرة إلى أن "مطلق النار لا يزال طليقًا".
ولفتت الشرطة إلى أن "لا دليل على أن إطلاق النار كان يستهدف مسجد بريست".
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