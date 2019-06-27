اجتماع في هذه الأثناء في السراي بين الحريري ووزير المال وحاكم مصرف لبنان

ترأس رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الاجتماع المالي الدوري، في حضور وزير المال ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وجرى خلاله عرض للأوضاع المالية والنقدية العامة في البلاد.

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